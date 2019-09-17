Киев, 17 сентября 2019, 17:54 — REGNUM Украинской стороне не нужно принимать участие в трехсторонних (ЕС-Россия-Украина) газовых переговорах, которые пройдут в Брюсселе 19 сентября. Об этом 17 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Мария Яковлева.
Она призвала украинский Кабмин принять постановление о создании независимого оператора газотранспортной системы Украины, который заключит транзитные контракты с европейскими компаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе запланированы трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры.
11 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова к участию в газовых переговорах с Украиной и Европейским Союзом. В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовила свою газовую систему к трехсторонним газовым переговорам. Он сообщил, что компания «Нафтогаз Украины» накопила в своих подземных газовых хранилищах более 19 млрд кубометров газа. По его словам, на предстоящих переговорах Киев «не станет жертвой давления» Кремля.