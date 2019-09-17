Москва, 17 сентября 2019, 17:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается убедить своих избирателей в том, что войны с Ираном не будет, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом депутат подчеркнул, что атака США против Ирана может ввергнуть мир в катастрофу, которой не было со времен окончания Второй мировой войны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой заявил, что Соединённые Штаты «ни с кем не хотят войны» и стремятся избежать конфликта с Ираном, но при этом подчеркнул, что американская армия «лучше подготовлена» к такому развитию событий, так как у неё «лучшее оружие в мире, лучшее оборудование, ракеты, истребители».
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