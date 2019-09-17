Москва, , 17:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается убедить своих избирателей в том, что войны с Ираном не будет, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нормальный политик особенно в преддверии выборов разговаривает со своими избирателями. И Трамп выдерживает эту линию. Я думаю, что в американской элите есть достаточно серьёзные воинственные силы, связанные с военно-промышленным комплексом. С другой стороны, есть серьёзные силы, которые желают поражения Трампа и республиканцев, — сказал Афонин. — Поэтому Трамп говорит: «Войны не будет, мы сильные, мы укрепились, но воевать мы не готовы».

При этом депутат подчеркнул, что атака США против Ирана может ввергнуть мир в катастрофу, которой не было со времен окончания Второй мировой войны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой заявил, что Соединённые Штаты «ни с кем не хотят войны» и стремятся избежать конфликта с Ираном, но при этом подчеркнул, что американская армия «лучше подготовлена» к такому развитию событий, так как у неё «лучшее оружие в мире, лучшее оборудование, ракеты, истребители».

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