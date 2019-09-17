Челябинск, , 17:44 — REGNUM В Челябинске определены представители «Единой России», которые могут стать депутатами очередного созыва городской думы. 17 сентября списки утвердила областная конференция партии, и они уже опубликованы на сайте регионального отделения.

От Центрального и Тракторозаводского районов выдвинуты по семь кандидатов. От Советского, Металлургического, Калининского, Курчатовского по шесть, а от Ленинского пять. Решение о том, кто именно представит партию в гордуме, будут принимать районные советы, избранные 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ЕР победили на выборах в райсоветы. Из 170 мандатов они завоевали 133.