Салехард, , 17:42 — REGNUM Депутаты городской думы столицы Ямала объявили 17 сентября 2019 года конкурс по отбору кандидатур на замещение должности мэра Салехарда. Была назначена конкурсная комиссия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе местного парламента.

Председателем конкурсной комиссии избрана заместитель губернатора ЯНАО Ирина Соколова, секретарём — действующий депутат городской думы Лариса Цупикова.

Определён срок подачи заявок на участие в конкурсе на замещение должности главы Салехарда — с 19 сентября по 8 октября 2019 года. Первое заседание конкурсной комиссии, которая будет вести отбор кандидатур на пост мэра столицы Ямала, состоится 15 октября 2019 года.

Напомним, глава Салехарда избирается депутатами городской думы.