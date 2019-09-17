Москва, , 17:29 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп очень не хочет, чтобы в период его президентства США участвовали в военных действиях, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В настоящее время у США нет единой целенаправленной политики. Она раздроблена. У Трампа своя линия, а у истеблишмента — своя. США переживают перестройку, — сказал Шахназаров. — Чем это кончится, мы знаем. Очевидно, что в США есть большая часть элиты, которая хотела бы нанести удар по Ирану. Причём нанести самый жёсткий удар. Но я думаю, что Трамп при всей своей непоследовательности на это не пойдёт. У него есть главная фишка — он не хочет никакого участия в военных действия его периода. Но в США есть силы, которые накручивают ситуацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты The Washington Post, во время встречи министра обороны Марка Эспера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме глава военного ведомства призвал лидера страны не провоцировать военный конфликт с Ираном, который может дорого обойтись Соединённым Штатам.

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