Москва, 17 сентября 2019, 17:29 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп очень не хочет, чтобы в период его президентства США участвовали в военных действиях, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты The Washington Post, во время встречи министра обороны Марка Эспера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме глава военного ведомства призвал лидера страны не провоцировать военный конфликт с Ираном, который может дорого обойтись Соединённым Штатам.
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