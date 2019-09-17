Салехард, , 17:28 — REGNUM В столице Ямала 17 сентября 2019 года состоялось первое заседание городской думы седьмого созыва. Спикером парламента Салехарда стал безоговорочно его прежний председатель Владимир Мартынюк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

Заместителем председателя также единогласно избран Александр Пизняк. Народные избранники проголосовали за формирование думских комитетов, за списки членов комитетов и их председателей. А также сформировали конкурсную комиссию по выборам главы города Салехарда.

Напомним, дума Салехарда седьмого созыва была избрана 8 сентября 2019 года. В её состав вошли 21 парламентарий: 12 из них — представители «Единой России», восемь — беспартийных, и один представитель ЛДПР.

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