Москва, , 17:17 — REGNUM Единый федеральный информационный ресурс со сведениями о населении России должен активно использоваться для пресечения коррупционной деятельности и других форм незаконного обогащения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 сентября заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия»)

«У нас очень много, скажем так, информации сегодня о доходах граждан, в том числе находящихся на государственной службе, и по этой информации можно сделать выводы о том, доходы гражданина соответствуют тому имуществу, которым он обладает, или нет», — заявил Гартунг.

По его мнению, эта информация должна быть использована, чтобы расследовать те коррупционные происшествия, информация о которых «гуляет» в Интернете.

«Мне кажется, нужно дальше пойти, когда будет создаваться эта система, и она будет аккумулироваться, я думаю, что у Госналогслужбы уже достаточно сегодня данных. Но если ещё там система будет иметь данные не только о доходах и имуществе, но и плюс, скажем так, о трудовой деятельности гражданина, то будет понятно, мог он заработать это имущество или нет, и, соответственно, делать выводы», — пояснил депутат.

Он отметил, что в России так и не ратифицировали 20-ю статью конвенции ООН о незаконном обогащении, однако применять её имело бы смысл, и новая система даст для этого все необходимые возможности.

17 сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении предложения правительства РФ о создании единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России.