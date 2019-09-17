Ереван, , 17:12 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 17 сентября, принял верительные грамоты новоназначенного руководителя делегации Евросоюза в Армении, посла Андреа Викторин.

Посол отметила, что для неё большая честь вернуться в Ереван, чтобы служить в качестве посла ЕС. Андреа Викторин в 2007—2009 гг. занимала должность посла Германии в Армении.

Президент Саркисян поздравил посла и в её лице выразил благодарность ЕС за ту основополагающую помощь, которая оказывается Армении.

«Эта помощь была в прошлом, есть сегодня и, надеюсь, продолжится в будущем», — отметил президент.

Андреа Викторин сказала, что ЕС готов содействовать процессу реформ в Армении."Очень рады, что имеем соглашение, имеем основу и дорожную карту, которая даёт возможность работать над тем, чтобы всё это быстрее воплотить в жизнь», — сказала она. Посол отметила, что имеет многочисленные идеи, которые намерена реализовать в ходе своей деятельности.

Собеседники обменялись мыслями по поводу повестки партнёрства РА-ЕС. Президент Армен Саркисян подчеркнул важность всестороннего и расширенного сотрудничества с Евросоюзом и странами-членами ЕС.