Москва, 17 сентября 2019, 17:09 — REGNUM Во вторник, 17 сентября, в Астраханском кремле прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Астраханской области.
Игорь Бабушкин, победивший на прошедших 8 сентября выборах, принёс присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Астраханской области: «Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Астраханской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию её населения».
Подготовленность программы и качество выборной кампании, а также качество управления регионом у Игоря Бабушкина имеет прямую корреляцию с курсом Высшей школы государственного управления (ВШГУ), и это позволило ему получить высокий результат на выборах, с читает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя вступление Игоря Бабушкина в должность.
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Напомним, ранее политолог Алена Август, комментируя для ИА REGNUM встречу тогда еще временно исполняющего обязанности главы Астраханской области Игоря Бабушкина с президентом РФ Владимиром Путиным второго августа 2019 года, отметила, что
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Напомним также, Игорь Бабушкин является слушателем текущего, третьего потока обучения в Высшей школе государственного управления. Из слушателей третьего потока в губернаторских выборах в Единый день голосования 8 сентября также одержали победуБату Хасиков (Республика Калмыкия), Денис Паслер (Оренбургская область), Александр Осипов (Забайкальский край). Всего из 16 избранных глав регионов 10 являются выпускниками или слушателями ВШГУ.
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