Москва, , 17:09 — REGNUM Во вторник, 17 сентября, в Астраханском кремле прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Астраханской области.

Игорь Бабушкин, победивший на прошедших 8 сентября выборах, принёс присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Астраханской области: «Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Астраханской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию её населения».

Подготовленность программы и качество выборной кампании, а также качество управления регионом у Игоря Бабушкина имеет прямую корреляцию с курсом Высшей школы государственного управления (ВШГУ), и это позволило ему получить высокий результат на выборах, с читает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя вступление Игоря Бабушкина в должность.

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«Хочу напомнить, что у Игоря Бабушкина была самая короткая выборная кампания, и самая короткая история пребывания в должности временно исполняющего обязанности главы региона от момента назначения до выборов, — подчеркнул эксперт, — Короче была только у Олега Кожемяко в Приморском крае, но это несколько другая история.»

«Если говорить об Игоре Бабушкине, он, прежде всего, в очень трудном регионе, с большим количеством проблем в социальной сфере, в инфраструктуре, в экономике, ему удалось достаточно быстро наладить систему управления, создать систему контроля, и самое главное — найти эффективную коммуникацию с населением, что, собственно, и привело к тому результату, который он получил», — подчеркнул Виктор Потуремский.

Напомним, ранее политолог Алена Август, комментируя для ИА REGNUM встречу тогда еще временно исполняющего обязанности главы Астраханской области Игоря Бабушкина с президентом РФ Владимиром Путиным второго августа 2019 года, отметила, что

«Игорю Бабушкину в ходе встречи удалось осветить некоторые свои достижения за короткий строк, например, ситуацию на судостроительном заводе «Красные баррикады», где еще недавно была просто нереальная задолженность перед работниками, что, конечно, недопустимо. Насколько мне известно, эту проблему удалось решить, и жизнедеятельность предприятия будет восстановлена в ближайшее время. А это важно, потому что это не только рабочие места и деньги, на которые люди могут жить, но и общий уровень социального оптимизма. Дело в том, что остановка завода мало радует людей, и им сложнее планировать свое будущее. Когда завод открывается, люди понимают, что жить дальше можно», — отметила Алена Август.

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Напомним также, Игорь Бабушкин является слушателем текущего, третьего потока обучения в Высшей школе государственного управления. Из слушателей третьего потока в губернаторских выборах в Единый день голосования 8 сентября также одержали победуБату Хасиков (Республика Калмыкия), Денис Паслер (Оренбургская область), Александр Осипов (Забайкальский край). Всего из 16 избранных глав регионов 10 являются выпускниками или слушателями ВШГУ.

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