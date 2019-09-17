Новосибирск, , 16:58 — REGNUM Новосибирцев удивили поливальные машины, моющие дороги в дождь. В мэрии Новосибирска заявили, что такая технология более эффективна и выгодна.

«Мойка дорог во время дождя способствует более эффективному удалению с проезжей части мелкодисперсных загрязнений и грунтовых наносов, позволяет более качественно удалить с проезжей части пыль и жидкую грязь, так как дождь прибивает пыль, и размачивает грязь, а поливомоечная машина её смывает и убирает с улиц, — пишут «Новосибирские новости со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. — Это экономичнее и эффективнее, чем в солнечную погоду».