Архангельск, , 16:57 — REGNUM Конкурс по отбору регионального оператора снова объявлен в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Областной минлеспром начнет процедуру конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области 18 сентября. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 16 октября 2019 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компания «Экоцентр», ставшая в прошлом году оператором по обращению с ТКО в Архангельской области, расторгла договор с проблемным регионом этим летом. Одним из проектов «Экоцентра» был межмуниципальный полигон в Рикасихе, он вызвал народные волнения и после многотысячных митингов и акций протеста было принято решение о переносе места строительства полигона. В настоящее время чиновники рассматривают возможность строительства полигона в районе 30 км федеральной трассы М-8, но и этот вызывает пока бурные дискуссии в обществе.

Добавим, что в Архангельской области, где ежегодно производится более 520 тысяч тонн ТКО, согласно проекту территориальной схемы обращения с отходами, появится 51 объект мусорной инфраструктуры, включая три мусороперерабатывающих комплекса и 31 пункт временного накопления отходов.