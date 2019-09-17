Курган, , 16:52 — REGNUM Депутаты гордумы Кургана седьмого созыва 23 сентября выберут спикера. Об этом сообщает Накануне.RU.

Новым председателем парламента столицы Зауралья станет, вероятнее всего, Игорь Прозоров. Его кандидатура была единогласно поддержана на недавней партийной конференции местного отделения «Единой России».

Напомним, от партии «Единая Россия» в гордуму избраны 17 депутатов из 26. Остальные девять человек — это представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Напомним, выборы в гордуму Кургана седьмого созыва состоялись 8 сентября 2019 года.