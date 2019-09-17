Киев, 17 сентября 2019, 16:43 — REGNUM
Проект бюджета Украины на 2020 год является проектом команды экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом 17 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.
По его словам, бюджет на 2020 год «построен ещё на расчетах апреля». За пять лет премьер-министру Алексею Гончаруку не удастся повысить внутренний валовой продукт (ВВП) на 40%.
Он прогнозирует, что в 2020 году рост ВВП Украины составит 3%, как и во время работы прежнего правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. Ожидается, что все последующие документы будут рассчитываться с учетом среднесрочной перспективы планирования — на три года. В проекте бюджета заложено увеличение финансирования секторов безопасности и обороны на $1,335 млрд, охраны здоровья, образование, повышение минимальных зарплат и прожиточного минимума.