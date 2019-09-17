Киев, , 16:43 — REGNUM

Проект бюджета Украины на 2020 год является проектом команды экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом 17 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

По его словам, бюджет на 2020 год «построен ещё на расчетах апреля». За пять лет премьер-министру Алексею Гончаруку не удастся повысить внутренний валовой продукт (ВВП) на 40%.

«Этим бюджетом господин Гончарук высек себя, показав, что никакого роста экономики в 40% не будет. За счет чего будет рост? Я не вижу, как будут стимулировать капитальные инвестиции в страну, чтобы через год получить 5 или 7% роста ВВП», — сказал Загородний.

Он прогнозирует, что в 2020 году рост ВВП Украины составит 3%, как и во время работы прежнего правительства.

«Это значит, что и через год будет 3%. Так, где ваш рост в 40%? Вообще не вижу стимулирование экспорта. Не вижу программ энергомодернизации страны, чтобы мы сокращали импорт энергоресурсов, в первую очередь. Ничего этого нет. Бюджет абсолютно в интересах транснациональных корпораций и МВФ», — считает Загородний.

«Я не вижу ничего кроме эфемерных обещаний построить мост между Черным морем и Балтийским морем. Видим какие-то «новые Васюки», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. Ожидается, что все последующие документы будут рассчитываться с учетом среднесрочной перспективы планирования — на три года. В проекте бюджета заложено увеличение финансирования секторов безопасности и обороны на $1,335 млрд, охраны здоровья, образование, повышение минимальных зарплат и прожиточного минимума.