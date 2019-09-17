Киев, , 16:42 — REGNUM «Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева могла быть инициатором поджога одного из своих домов под Киевом, чтобы получить политическое убежище в Англии». Об этом 17 сентября на брифинге в Киеве заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Шесть охранников охраняло дом, а сегодня был один… У меня уже есть внутренние данные относительно внутреннего состояния дома. Можно констатировать, что он был опустошен. Там уже почти ничего не было. Нужно расследовать поджог, который совершен в интересах госпожи Гонтаревой… Сейчас у неё заканчивается термин рабочей визы, поэтому ей очень нужно политическое убежище. Все эти случайности связаны с тем, что это убежище ей очень необходимо», — сказал Дубинский.

Он допускает, что сгоревший дом был застрахован от поджога, а «госпожа Гонтарева получит полную компенсацию за дом».

«Как у неё всё сразу произошло: и машина на неё наехала, и спалили машину невестки, и дом спалили. Напомню, у неё ещё есть два дома, один в Ирпене… Вам, как журналистам, нужно туда поехать и посмотреть, все ли там хорошо? Там шесть охранников или уже один», — предложил Дубинский.

Депутат также отметил, что правоохранительные органы не собираются закрывать уголовное производство в отношении Гонтаревой, которая обвиняется в хищении $109 млн госсредств.

«Напомню, в 2014 году в феврале, когда людей убивали на ул. Институтская госпожа Гонтарева руководила компанией, которая в интересах господина Курченко, который сейчас находится в Москве, украла 2 млрд грн из Аграрного фонда и 700 млн грн из «Укргазбанка». Это воровство денег в больших размерах», — подытожил Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью в пос. Гореничи (Киевская область) неизвестные сожгли один из домов, принадлежащий семье Гонтаревой. Офис президента Владимира Зеленского назвал поджог дома «брутальным преступлением» и призвал правоохранителей провести быстрое расследование обстоятельств инцидента. Полиция открыла криминальное производство по статье 194 ч.2 Криминального кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от трех до 10 лет лишения свободы.