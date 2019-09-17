Киев, 17 сентября 2019, 16:42 — REGNUM «Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева могла быть инициатором поджога одного из своих домов под Киевом, чтобы получить политическое убежище в Англии». Об этом 17 сентября на брифинге в Киеве заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Он допускает, что сгоревший дом был застрахован от поджога, а «госпожа Гонтарева получит полную компенсацию за дом».
Депутат также отметил, что правоохранительные органы не собираются закрывать уголовное производство в отношении Гонтаревой, которая обвиняется в хищении $109 млн госсредств.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью в пос. Гореничи (Киевская область) неизвестные сожгли один из домов, принадлежащий семье Гонтаревой. Офис президента Владимира Зеленского назвал поджог дома «брутальным преступлением» и призвал правоохранителей провести быстрое расследование обстоятельств инцидента. Полиция открыла криминальное производство по статье 194 ч.2 Криминального кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от трех до 10 лет лишения свободы.