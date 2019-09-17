Тбилиси, , 16:37 — REGNUM На этом этапе призывы премьера Грузии к Евросоюзу распространить действие миссии ЕС на всю территорию Грузии нереалистичны, так как ЕС никаких значительных рычагов для воздействия на Россию не имеет. Об этом в беседе с грузинским изданием «Резонанси» заявил грузинский аналитик Заал Анджапаридзе.

Так эксперт прокомментировал то заявление, которое премьер-министр Грузии Георгий Гахария сделал 16 сентября после состоявшейся в Тбилиси встречи с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. На пресс-конференции после окончания встречи Гахария заявил, что сделает все для распространения мандата миссии ЕС на «оккупированные территории». Нереальной считает эксперт и перспективу допуска на эти территории наблюдателей от НАТО.

«Россия, которая в течение всего этого времени противилась допуску мониторов от Евросоюза, сейчас допустит мониторов от НАТО, на том фоне напряженных отношений, которые имеются России с НАТО и с Западом вообще? В обозримом будущем это совершенно невообразимо», — отметил Анджапаридзе.

Он не исключил, что нечто подобное может случиться в отдаленном будущем, и то лишь в том случае, если отношения между Россией и Западом потеплеют.