Киев, , 16:34 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко и его окружение обворовывают столицу и превратили Киев в почти непригодный для жизни город. Об этом 17 сентября на брифинге в Киеве заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя запланированную на сегодня встречу мэра Киева Виталия Кличко с главами парламентских фракций.

«Я не очень понимаю, чего хочет господин Кличко от глав фракций. То количество журналистских расследований, которые были сделаны по господину Кличко и его окружению, которые просто обворовывают город Киев, которые превратили его в город, который почти непригоден для жизни… Тут все уничтожено», — считает Дубинский.

Он заявил о необходимость вручить Кличко «черную метку» и отправить его на пенсию.

«Я живу в Киеве почти 40 лет, я такого обесценивания уровня жизни киевлян еще не видел. Для меня эта встреча будет только дополнительным аргументом, чтобы показать господину Кличко «черную метку» и отправить его туда, где он заслуживает быть — на пенсию», — сказал Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев». В документе говорится, что досрочные выборы городского головы Киева могут быть назначены на 8 декабря 2019 года. Также законопроект предусматривает разделение должностей председателя КГГА и мэра столицы. Ранее глава офиса президента Андрей Богдан призвал Кличко отказаться от «института смотрящих» в Киеве.