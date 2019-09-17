Москва, , 16:32 — REGNUM В России считают Израиль русскоязычным государством, так как около двух миллионов граждан этой страны говорят на русском языке. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

Глава государства отметил, что граждане России и Израиля связаны семейными, родственными и дружескими узами и представляют собой «настоящую сетевую общую семью».

«Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал Путин.

Кроме этого, подчеркнул он, народы двух стран объединяют и «общие и часто трагические страницы истории».

В целом, по словам президента, российская сторона уделяет большое внимание развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Израилем, стремясь при этом к партнёрству и конструктивности.

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