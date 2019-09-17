По сообщению официального представителя МИД Исламской Республики Иран Аббаса Мусави, президент Ирана Хасан Рухани не намерен встречаться с президентом США Дональдом Трампом на полях открывающейся сегодня, 17 сентября, в Нью-Йорке очередной, 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Синьхуа.

Тегеран, , 16:21 — REGNUM Рухани примет участие в сессии и выступит с речью в рамках общеполитической дискуссии, но в его график встреча с американским коллегой не включена. Мусави объяснил это тем, что иранский лидер ставит целью каждой двусторонней встречи не фотографирование на память, а достижение конкретных результатов.

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