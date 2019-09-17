Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко остался недоволен работой чиновников в части исполнения указов президента России.

Так, временный градоначальник указал на недостаточно активную работу директора городского департамента координации строительства и перспективного развития Юрия Черевиченко. Чиновник доложил об отставании строительства одного из детских садов в Левенцовском микрорайоне. При этом Логвиненко, побывавший на объектах две недели назад, уточнил, что готовность детских садов намного выше названной. Он также намекнул чиновнику на увольнение, пишет портал donnews.ru.

Черевиченко также допустил возможность неосвоения федеральных средств, выделенных на выполнение национальных проектов.

Главе департамента ЖКХ Анне Нор-Аревян градоначальник вменил медлительность в принятии решений по благоустройству парка Вересаева. На принятие решения Логвиненко выделил неделю.

ИА REGNUM напоминает, что Логвиненко возглавил ростовскую администрацию в апреле 2019 года после того, как Виталий Кушнарёв досрочно сложил полномочия. При этом будет ли временный руководитель бороться за пост сити-менеджера Ростова-на-Дону, пока неизвестно.