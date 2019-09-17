Ульяновск, , 16:17 — REGNUM В Ульяновской области на обсуждение регионального парламента будет вынесено соглашение об установлении границы с соседней Чувашией. На прошедшем заседании комитета Законодательного собрания по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды документ был поддержан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Депутаты одобрили законопроект, который утверждает соглашение от 24 мая 2019 года об установлении границы между Чувашией и Ульяновской областью. Ранее документ подписали главы регионов Михаил Игнатьев и Сергей Морозов. Уточняется, что соглашение не предусматривает фактические изменения границы Ульяновской области и её площади.

«Он разработан с целью повышения эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия в 2018 году провела работу по координатному описанию и постановке на кадастровый учет границы республики с Ульяновской областью. Определено прохождение границы между данным регионами.

Всего в 2018 году управлением Росреестра по республике уточнены границы 42 населенных пунктов. Изменения границ населенных пунктов произошли в Моргаушском, Чебоксарском, Янтиковском, Яльчикском и Ядринском районах. Также в минувшем году продолжалась работа по установлению административной границы республики с соседними регионами