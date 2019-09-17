Ташкент, , 16:13 — REGNUM В Узбекистане впервые началась политическая конкуренция, со своими интригами и расследованиями, сегодня одна из политических партий страны обвинила устроителей опроса общественного мнения в подтасовке голосов, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, что 22 декабря этого года в стране состоятся выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, в предыдущих выборах граждане узнавали что-либо о политической борьбе, только в момент голосования.

На днях национальное информационное агентство «УзА» организовало опрос, цель которого — выяснить, каковы политические предпочтения граждан перед предстоящими выборами. В опросе фигурируют все пять политических партий, в том числе Экологическая партия Узбекистана, которая является новым игроком на политической арене.

«Несмотря на то, что Экологическая партия вышла на политическую арену только в нынешнем году, в ее ряды в последнее время вливается все больше неравнодушных граждан страны, которым небезразлична экологическая ситуация, и которые уже вносят реальные предложения для ее улучшения», говорится в заявлении партии.

Среди инициатив партии — засадка горных склонов засухоустойчивыми деревьями, такими как орех, фисташка, миндаль, изменение законодательства в сфере градостроительства, где предлагается в обязательном порядке при возведении зданий предусматривать наличие подземных автостоянок, создание зеленых зон во всех районах столицы, принятие мер по улучшению качества питьевой воды, мораторий на вырубку многолетних деревьев и многое другое.

Как отмечается в заявлении партии, эти конструктивные предложения уже привлекли внимание граждан республики, что отразилось в ходе опроса, с дней голосования, Экологическая партия начала уверенно набирать «голоса» и к вечеру 15 сентября занимала четвертое место в опросе с потенциалом подняться еще выше.

«Однако, позже в этот день, количество уже проголосовавших за Экологическую партию Узбекистана резко уменьшилось — с 4,2 тысяч до нынешних 2,6 тысяч, что явно свидетельствует о вмешательстве в процесс подсчета голосов извне», подчеркивается в заявлении партии.

«Экологическая партия заявляет решительный протест в связи с вмешательством в опрос, ангажирование результатов опроса преследующего своей целью дискредитировать наши благородные планы по улучшению экологической обстановки в стране, а также создать негативный имидж партии перед предстоящими выборами в высший законодательный орган и местные советы народных депутатов», подчеркивается в документе.