Краснодар, , 16:09 — REGNUM Иск бизнесмена Олега Дерипаски к трём зарубежным издателям СМИ — Times Newspapers Limited (издатель The Times), Telegraph Media Group Limited (The Telegraph), The Nation Company LLC (The Nation) — зарегистрирован Арбитражным судом Краснодарского края, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Олег Дерипаска Deripaska.com

Исковое заявление поступило 13 сентября, судя по картотеке, к производству иск пока не принят. Также не указано, что стало основанием для выдвижения иска.

Как пояснил «Интерфаксу» представитель Дерипаски, бизнесмен хочет в судебном порядке добиться опровержения информации, опубликованной в СМИ и ставшей основанием для введения Минфином США персональных санкций в отношении Дерипаски.