Хартум, , 16:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что будет настаивать на исключении Судана из «чёрного списка» США (государств, поддерживающих терроризм), сообщает Le Figaro.

Во время визита в Хартум (Судан) Жан-Ив Ле Дриан высказался за реинтеграцию Судана в международное сообщество.

«Мы будем использовать наше влияние, чтобы исключить Судан из этого списка, что позволило бы Судану установить новые отношения с финансовыми институтами», — заявил глава французской дипломатии на пресс-конференции со своей коллегой Асмой Мухаммед Абдаллой.

Издание отмечает, что включение Судана на десятилетия в «чёрный список» США и введенные санкции 20 лет (1997−2017) изолировали Судан и душили его экономику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Франции поддерживает продолжающийся переход в Судане и сильную волю суданского народа к демократическим переменам.

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