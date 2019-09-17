Москва, , 15:55 — REGNUM Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Об этом сегодня, 17 сентября, выступая на конгрессе всемирного израильского фонда «Керен ха-Йесод» заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Это настоящая такая сетевая, общая семья», — отметил глава государства, подчеркнув, что говорит это без всякого преувеличения.

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Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».

При этом Путин подчеркнул, что два народа «объединяют общие и часто трагические страницы истории».

Как сообщало ИА REGNUM, напомним, конгресс фонда «Керен ха-Йесод», который занимается поддержкой проектов в образовании, культуре и благотворительной сфере, проходит 17 сентября в Москве. В столице России он проводится впервые.

Ранее президент РФ заявил, что отношения России и Израиля находятся на самом высоком уровне, их отличает содержательный политический диалог.

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