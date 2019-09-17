Берлин, , 16:00 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан, в случае своей победы на выборах. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

«Мы выступаем за решение палестино-израильского конфликта по формуле двух государств», — отметила глава Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Нетаньяху выступил с обещанием распространить суверенитет Израиля на север Мертвого моря и Иорданскую долину в случае победы его партии «Ликуд» на выборах в парламент.