Киншаса, , 15:40 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди в понедельник, 16 сентября, прибыл в Бельгию с государственным визитом. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

Это первый официальный визит Чисекеди в статусе президента ДР Конго в Европу, передает радиостанция.

По сообщению журналистов, Чисекеди прибыл в Бельгию на своем личном самолёте. Основной целью визита является укрепление отношений между Бельгией и ДР Конго.

Сегодня, 17 сентября, Чисекеди встретится с королем Бельгии Филиппом, премьер-министром страны Шарлем Мишелем и другими министрами из правительства Бельгии.