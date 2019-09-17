Москва, , 15:36 — REGNUM Вопрос отставки председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова необходимо рассмотреть на ближайших заседаниях Московской городской думы. Об этом во время своей присяги заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Горбунов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед ним депутат городской думы Евгений Ступин (КПРФ) потребовал отставки Горбунова. Митрохин поддержал эту инициативу.

Сергей Митрохин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается сделанных здесь заявлений. Хочу от себя добавить, что считаю их серьёзными и актуальными и считаю нашей обязанностью обсудить их на ближайших заседаниях», — заявил Митрохин.

После этого, получив депутатское удостоверение от Горбунова, Митрохин оказался единственным из всех депутатов нового созыва, кто отказался от совместного фото с главой Мосгоризбиркома.