Париж, , 15:30 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил во вторник, 17 сентября, о создании нового органа под названием «Офаст» для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в рамках нового антинаркотического плана, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эта новая структура заменит центральное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Ocrtis), репутация которого была испорчена скандалами.

По словам главы МВД Франции, «Офаст» будет координировать действия всех участников в борьбе с наркотиками на местном и национальном уровнях.

Новый орган возглавит Стефани Шарбоннье. Ей будет помогать прокурор Самуэль Вуэльта-Симон. Кроме того, в «Офаст» будет работать около 150 следователей.

Известно, что новый план правительства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков содержит 55 мер. О нем было объявлено 17 сентября в полицейском участке города Марсель четырьмя членами правительства, включая Кристофа Кастанера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил о запуске эксперимента, в рамках которого всех пожарных оснастят видеокамерами.

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