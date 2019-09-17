Великий Новгород, , 15:28 — REGNUM Четвёртый форум «Среда для жизни: города» состоится в Великом Новгороде с 19 по 21 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в форуме примут участие международные и российские эксперты в сфере развития жилой среды: архитекторы, девелоперы, мэры, инвесторы, представители органов государственной власти, бизнеса и творческой среды.

Участники форума обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом.

Форум откроют заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Среди участников — генеральный директор Placemakers Хэйзл Борис (США); бывший мэр Копенгагена, генеральный директор Сopenhagen City & Port Development CorporationЙенс Крамер Миккельсен (Дания); бывший мэр Лондона Кен Ливингстон (Великобритания); политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. Заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева и заместитель председателя ВЭБ. РФ Алексей Сорокин выступят на круглом столе на тему «Как привлечь деньги в города?».

В рамках форума в Великом Новгороде пройдёт фестиваль «Городские выходные» для всех горожан.

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ. РФ при поддержке правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду.

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