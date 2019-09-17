Москва, , 15:23 — REGNUM Депутат Московской городской думы по избирательному округу №21 Леонид Зюганов (КПРФ) призвал коллег по законодательному собранию не выступать с лозунгами во время присяги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Леонид Зюганов и Валентин Горбунов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Зюганов принял присягу сразу после своего коллеги по фракции Евгения Ступина, который потребовал закрытия мусоросжигательного завода №4 и отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Коллеги, я бы хотел сказать, что все заявления следует делать с трибуны Московской городской думы, скоро у вас будет эта возможность», — отметил депутат Мосгордумы.