17 сентября 2019 | Время чтения 11 мин

Международный день охраны озонового слоя атмосферы, провозглашенный в 1994 году в честь подписания Монреальского протокола (МП) 16 сентября 1987 года, был отмечен вчера в 25-й раз. ООН торжественно объявила, что «озон находится на пути к полному излечению уже при нашей жизни». Почему это заявление не имеет никакого отношения к реальности, рассказывает в своей статье доктор геолого-минералогических наук, создатель теории водородной теории разрушения озоносферы Владимир Леонидович Сывороткин

Владимир Сывороткин, , 16:04 — REGNUM



Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Предисловие ИА REGNUM

Международный день охраны озонового слоя атмосферы, провозглашенный в 1994 году в честь подписания Монреальского протокола (МП) 16 сентября 1987 года, был отмечен вчера в 25-й раз. ООН в очередной раз торжественно объявила, что «озон находится на пути к полному излечению уже при нашей жизни», а генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился к миру с посланием по случаю Всемирного дня озона, в котором заявил, что

« Монреальский протокол является одновременно и вдохновляющим примером того, как человечество способно сотрудничать при решении глобальных проблем, и ключевым инструментом для преодоления климатического кризиса. В соответствии с этим международным договором страны 32 года работали над сокращением использования озоноразрушающих химических веществ, в основном используемых в холодильной промышленности. В результате озоновый слой, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения солнца, заживает .

Монреальский протокол может дать столь же значительный результат в отношении изменения климата благодаря своей Кигалийской поправке, касающейся гидрофторуглеродов (ГФУ), парниковых газов, вызывающих потепление климата, всё еще используемых в системах охлаждения. Постепенное прекращение их использования может снизить глобальное потепление до 0,4° C в этом столетии. По мере того, как в промышленности производится модернизация оборудования для замены ГФУ, также важно повысить его энергоэффективность, чтобы еще больше снизить воздействие на климат .

Осуществление Кигалийской поправки будет главным направлением действий в области климата ».

Не осталась в стороне и российская пресса, отметившаяся дежурными заголовками: «Озоновую дыру «заштопали»! Может, и климат отремонтируем?», «Озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась: видео», «Озоновая дыра над Антарктидой за последние 30 лет уменьшилась до рекордного уровня». Минэкологии Московской области отрапортовало «Минэкологии: в Подмосковье ведется системная работа по уменьшению выбросов озоноразрушающих веществ», под чем главным образом подразумевается сжигание метана в составе свалочного газа на закрытых и эксплуатируемых мусорных полигонах области.

Почему эти победные реляции не имеют никакого отношения к реальности, рассказывает в своей статье доктор геолого-минералогических наук, создатель теории водородной теории разрушения озоносферы Владимир Леонидович Сывороткин.

Владимир Сывороткин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Международный день охраны озонового слоя, провозглашённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в специальной резолюции №A/RES/49/114, отмечается 16 сентября ежегодно с 1995 года в память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Государствам — членам ООН предложено посвятить этот Международный день пропаганде конкретной деятельности в соответствии с задачами и целями Монреальского протокола. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своём послании в 2006 году отметил огромный прогресс в усилиях по сохранению озонового слоя, он сказал об оптимистических прогнозах, предсказывающих восстановление озонового слоя.

Природа здорово подвела генсека, так как именно в сентябре 2006 года антарктическая дыра достигла небывалых размеров, о чем, кстати, сообщается в той же статье из Википедии. Полагаю, что Кофи Аннана подвела Сьюзан Соломон, сообщившая о затягивании озоновой дыры в Антарктике. Однако эта радостная новость было довольно скоро опровергнута специалистами НАСА, сообщившими о небывалом разрушении озонового слоя в Антарктике в сентябре 2006 года.

Ситуация повторилась ровно через 10 лет, в 2016 году. По данным профессора Сьюзан Соломон, с 2000 по 2015 годы озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась примерно на площадь Индии (см. Макграт Мэтт. Озоновая дыра над Антарктикой начала затягиваться. 1 июля 2016). По данным НАСА, в 2000 году среднегодовая площадь озоновой дыры над Антарктидой составила 24,8 млн квадратных километров, в 2015 году — 25,6 млн квадратных километров.

Если добавим к этому сообщению НАСА данные по небывалому разрушению озонового слоя в Северном полушарии в 2011-м (см. Сывороткин В. Л. Озоновый слой и погодные аномалии в начале 2011 года // Пространство и Время. — 2011. — №2(4). — С. 153−158). и 2016 годах (см. Сывороткин В.Л. Огромная озоновая дыра накрыла Россию Москва, 29.01.2016, — ИА REGNUM), то планетарная картина нарастающего процесса разрушения озонового слоя станет очевидной. Подчеркнем, что процесс этот усиливается на фоне изъятия из употребления «озоноопасных», а точнее, объявленных таковыми, фреонов. Обещанная авторами Монреальского протокола стабилизация озоносферы к 2005 году не состоялась, процесс идет в обратную сторону, значит, фреоновая гипотеза неверна. Нас это не удивляет, так как уже на момент принятия этой гипотезы за основу МП была очевидна её несостоятельность, о чём автор подробно доложил на конференции в ИА REGNUM (Сывороткин В.Л. Владимир Сывороткин вызывает сторонников Монреальского протокола на дуэль, 23.11.2017).

В данном «праздничном» сообщении автор в очередной (и далеко не первый) раз делает попытку показать, что фреоновая гипотеза (ФГ), отмеченная Нобелевской премией, не способна объяснить ни одной из многих тысяч спутниковых озоновых карт, накопленных с конца 1978 года.

Возьмем несколько карт озоновых аномалий, то есть карт отклонения общего содержания озона от средней многолетней нормы на «праздничное» число, то есть 16 сентября разных лет (здесь и далее озоновые карты взяты на сайте SelectOzoneMaps). Начнем с самой «праздничной» даты, то есть 16 сентября 1987 года. Очевидно, что она случайна для нашей выборки, хотя имеет одно важное свойство, влияющее на озоновую картину. А именно, 16 сентября близко к осеннему равноденствию, когда солнечное освещение примерно равно в обоих полушариях, что важно, так как речь идет о фотохимических реакциях.

Рис. 1. Карта озоновых аномалий Южного полушария на 16 сентября 1987 года

Итак, мы видим, что 16 сентября 1987 года в Антарктике озоновый слой был сильно разрушен (белый круг в центре карты означает отсутствие данных из-за отсутствия солнечного света, так как в центре Антарктиды еще продолжается полярная ночь, а озонометр, установленный на борту спутника, работает только в условиях освещенности). На отдельных участках — центрах озоновой аномалии (дыры) потери ОСО достигали 40%. Всего обособляется четыре центра, а точнее, две пары центров. Два линейно расположены на атлантическом направлении, два других образуют линию, направленную в сторону Индийского океана. Внешний контур дыры в этих направлениях достигает 30° южной широты, где аномальные линейные зоны меняют меридиональные направления на широтные, что, скорее всего, указывает на динамику атмосферы. Отметим, что циркумантарктический вихрь — важный действующий фактор образования дыры с точки зрения ФГ — так далеко на север свое влияние не распространяет. Да и в целом в контуре дыры не читается динамический фактор, что постулируется ФГ. Дыра как бы состоит из двух состыкованных меридионально вытянутых частей: атлантической и индоокеанской.

Посмотрим на эту дыру на глобальной карте аномалий ОСО, выполненной в Меркаторовской проекции (Рис. 1а).

Рис. 1а. Карта озоновых аномалий для всего Земного шара на 16 сентября 1987 года

Сказанное выше о морфологии озоновой дыры здесь также отчетливо читается.

Кроме того, мы обращаем внимание читателей на обилие положительных аномалий ОСО в этот день на планете, особенно в Северном полушарии, хотя самое высокое (до 25%) аномальное отклонение ОСО приходится на положительную аномалию в антарктическом секторе, сопряженную с озоновой дырой. Она хорошо видна на обоих рисунках (1 и 1а). Наличие и даже обилие положительных аномалий ОСО на планете полностью игнорируется ФГ, что делает её построения и выводы ничтожными и никчемными. Несомненно, что мы имеем дело с сознательным игнорированием процессов, ведущих к увеличению ОСО, то есть с мошенничеством в науке.

Еще один феномен, проигнорированный ФГ, — отрицательные аномалии ОСО меньшего масштаба, чем антарктическая дыра, но весьма ощутимые (до — 15% ОСО). На карте 1а они расположены в Канаде, С.-З. Европе, в Карском море и на С.-З. Тихого океана, а также в его южной части.

Интересно, что двумя годами ранее, 16 сентября 1985 года, планетарная картина аномалий ОСО была принципиально такой же, что и в день подписания МП (Рис. 2).

Рис. 2. Карта озоновых аномалий на Земном шаре на 16 сентября 1985 года

Здесь мы видим антарктическую озоновую дыру с её фистончатой границей, образованной тремя рукавами — северными продолжениями: атлантическим, индоокеанским и тихоокеанским. Также чувствуются ветровые подвороты этих рукавов на запад, которые образовались, скорее всего, не за счет восточного ветра на низких широтах, а за счет убегания воздуха, насыщенного водородом в центральной части дыры под действием сильных западных циркумантарктических ветров. Что более наглядно представлено на Рис. 2а.

Рис. 2а. Карта озоновых аномалий Южного полушария на 16 сентября 1985 года

Три мощные положительные аномалии ОСО в Северном полушарии: Чукотско-Аляскинская (+20% ОСО), Северо-Атлантическая и Охотоморская по 15% избытка ОСО.

И 35% избыток ОСО в центре положительной аномалии, сопряженной с озоновой дырой в южной антарктической зоне Тихого океана и частично проникающей через пролив Дрейка в Южную Атлантику.

В Северном полушарии отрицательные аномалии ОСО более обширны и глубоки, чем в 1987 году, но географическое их положение близко: Аляскинский залив (-20% ОСО), Канада, Северная Атлантика, Арало-Карская (Западно-Сибирская), Желтоморская. А также в южной части Тихого океана.

Рассмотрим еще несколько карт аномального поля ОСО в «монреальскую» дату.

Рис. 3. Карта озоновых аномалий Южного полушария на 16 сентября 1991 года

Антарктическая озоновая дыра 16 сентября 1991 года. Развита на фоне повышенного ОСО в Южном полушарии. Обособлены два центра с потерей ОСО в одном из них до 50%. Озоновая дыра имеет линейную форму, вытянута в Индо-Тихоокеанском направлении, выходя далеко за пределы действия циркумантарктических вихрей. Сопряжена с австралийской стороны с положительной аномалией до +40% ОСО.

Рис. 4. Карта озоновых аномалий Южного полушария на 16 сентября 1992 года

Антарктическая озоновая дыра 16 сентября 1992 года. Принципиально сходная картина с Рис. 3. Дыра узкая, линейно вытянутая в Индо-Тихоокеанском направлении. Выходит за зону действия циркумантарктического вихря. Обособлены два центра, близкие по положению в предыдущем году. Дефицит ОСО в восточном центре до 55%, то есть на 5% больше. Развита ОД на фоне пониженного ОСО в Южном полушарии. В австралийском секторе, как и в 1991 году, сопряжена с положительной аномалией, но менее мощной — +15% ОСО вместо 40%.

Рис. 5. Карта озоновых аномалий Южного полушария на 16 сентября 2002 года

Антарктическая озоновая дыра 16 сентября 2002 года. Трапециевидной формы, обращенная основанием в Атлантику. Три центра — один общий с дефицитом ОСО до 55% и два в отдельных рукавах, направленных в западную и восточную части Южной Атлантики. Со стороны Индийского и Тихого океанов обрамлена непрерывным «ожерельем» положительных аномалий с избытком ОСО до 30%. Со стороны Индо-Атлантики также непрерывная полоса положительных аномалий ОСО, но менее значительная, максимально до 15%.

Рис. 6. Карта озоновых аномалий на Земном шаре на 16 сентября 2005 года

Антарктическая озоновая дыра 16 сентября 2005 года. Аномалия глубокая — потеря ОСО над всем материком до 55%. Четко вписана в зону действия циркумантарктического вихря. В полосе 60−30° ю.ш. обрамлена цепью положительных аномалий с избытком ОСО до 20%.

Обращаем внимание на обширные области деструкции озоносферы в Северном полушарии и на полосу отрицательных аномалий ОСО с потерей озона до 25%. Расположены они практически на одной широте и с примерно равными интервалами. Такая регулярность указывает на приуроченность к дегазирующим разломным структурам.

И, наконец, день сегодняшний, «праздничный», точнее, предыдущий, так как сайт выдает озоновую картину только на предыдущий день.

Рис. 7. Карта озоновых аномалий на Земном шаре на 15 сентября 2019 года

Антарктическая озоновая дыра 15 сентября 2019 года. Отчетлива вытянутость в тихоокеанском направлении над рифтовой структурой Восточно-Тихоокеанского поднятия. Центр (-40%ОСО) приурочен к проливу Дрейка, другой рукав протягивается от центра в меридиональном направлении над прибрежной заной Южной Атлантики. ОД сопряжена в Австрало-Тихоокеанском секторе с мощной положительной аномалией ОСО с избытком ОСО до 40%. К северу от Антарктической ОД планетарное поле аномалий ОСО представлено перемежающимися разнознаковыми аномалиями ОСО примерно в равных соотношениях. Обращаем внимание на положительную аномалию над Восточной Сибирью с избытком ОСО в центре над Якутией до 20%. Наш опыт подсказывает, что здесь стало очень холодно, а действующие лица доложили по инстанции, что лесные пожары, измучившие сибиряков этим летом, успешно потушены.

Подведем итоги. Феноменологический обзор десятка карт аномального поля ОСО Южного полушария и планеты за 16 сентября разных лет показывает, что авторы и сторонники фреоновой гипотезы разрушения озонового слоя его феноменологию полностью игнорируют. Игнорируется повсеместное наличие положительных аномалий ОСО, игнорируется повсеместное наличие отрицательных аномалий ОСО, игнорируется структура антарктических озоновых дыр. Мы уже не говорим о тектоническом строении планеты и процессах глубинной дегазации озоноразрушающих газов.

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