Резко обострились противоречия между джихадистами на удерживаемой ими территории сирийского Идлиба. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на публикацию в сирийской газете Al-Watan.

Дамаск, , 15:19 — REGNUM Разногласия вызваны, в первую очередь, серией сокрушительных военных неудач в августе 2019 года. В результате наступления Сирийской арабской армии боевики потеряли важные территории в провинции Хама, а также опорный пункт в виде ключевого города Хан-Шейхун.

Сирийское издание пишет о разногласиях между Советом шуры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Правительством спасения этой же группировки. Оба органа террористической организации не могут поделить административное влияние в подконтрольных ей районах провинции Идлиб.

Часть боевиков и полевых командиров покинули группировку. К оттоку «кадров» привели коррупция среди её лидеров и неграмотное управление боевыми действиями.

ИА REGNUM ранее сообщало о видеообращении бывшего полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором он обвинил своих бывших соратников в присвоении миллионов долларов вместо использования их на военные нужды.