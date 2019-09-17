Вражда к России была главным экспортным политическим товаром эстонских властей в последние почти тридцать лет и продолжает им оставаться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 сентября, комментируя высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Таллин, , 15:19 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM ранее, Кальюлайд заявила, что Эстония должна проводить такую внешнюю политику в отношении России и вести такой диалог с самой Россией, чтобы другие страны мира в различных вопросах о России спрашивали мнение Эстонии. «У меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения с заметно усиленных позиций», — отметила она.

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«Эстонии в политическом смысле больше нечем торговать по-крупному, кроме как враждой к России. Чем она, с большим или меньшим успехом, со своими взлётами и снижениями, и занималась в течение последних тридцати лет. Этот «товар» на Западе, которому она радостно присягнула в 1991 году, всегда востребован.

В этом контексте торговала она и знанием — естественной гранью того же самого враждебного кинжала: знанием специфическим, для подрывных операций западных спецслужб против России. Суть этого «знания» описана, в частности, Александром Зиновьевым в его работе «Как иголкой убить слона».

Это знание у эстонцев было особенно детальным в 1990-е: отмывание и тайный перевод денег на Запад, нелегальная торговля, преступный транзит… Потом, по мере того, как политикам патриотических убеждений удавалось «прижимать» Эстонию (например, во времена Евгения Примакова), оно начало иссякать. Но это знание всё ещё имеется, и оно всё ещё опасно для нашей страны. Как это ни противно, но российские политики всё ещё сами его расширяют.

Вот и сегодня президент Эстонии, пролоббировав себе некоторое время тому назад встречу с Владимиром Путиным, торгует своим «улучшившимся доступом к информации о России». Она хочет поспособствовать прекращению Западом бездарной политики санкций против нашей страны? Хочет, чтобы США поняли, что наращивать свои войска на западной границе России, в частности в Эстонии, — дело бесперспективное и опасное? Нет, конечно! И собственные заявления Керсти Кальюлайд это только подтверждают», — отметил Михаил Демурин.