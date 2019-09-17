Заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, в телевизионном интервью допустил возможность нормализации польско-российских отношений.

Варшава, , 15:18 — REGNUM «У нас есть примеры, к которым мы можем стремиться. Кто бы мог предположить после Второй мировой войны, что будет возможно реальное польско-немецкое примирение, и оно, на мой взгляд, функционирует», — приводит слова Мухи «Польское радио».

Данное заявление было ответом на вопрос журналиста о том, можно ли сегодня, 17 сентября, ждать извинений от посла России.

«То, что приехал президент Германии … и говорит в Варшаве, что извиняется, просит прощения, что приходит сюда босиком — это показывает, что такое примирение возможно, у нас есть пример, к которому надо стремиться», — добавил Муха.

Замглавы президентской канцелярии анонсировал «весомое выступление» президента Польши Анджея Дуды по поводу 80-летия «российской агрессии».

Говоря о польско-германском примирении, следует напомнить, что аппетиты польских политиков в плане требования от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, постоянно растут, и в настоящий момент уже достигают 950 миллиардов евро.