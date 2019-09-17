Вильнюс, , 15:17 — REGNUM Депутат Сейма Литвы от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, член партии Русский альянс Ирина Розова сегодня, 17 сентября, заявила о своей готовности ответить на все вопросы парламентского расследования о её якобы тайных связях с российскими дипломатами, которые по версии обвиняющих Розову в нелояльности, являются «российскими шпионами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Розова, отвечая на вопросы журналистов, выразила уверенность, что расследование «будет объективным». Политик не стала детально комментировать свою позицию в произошедшем в Литве «шпионском скандале» пояснив, что все аргументы выскажет на специально созванной пресс-конференции. Однако она заверила, что рекомендация литовской госбезопасности не выдавать ей разрешение на работу с секретной информацией никак не повлияла на её работу в парламенте.

Читайте также: В парламенте Литвы запутались в «шпионском скандале» с Розовой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разрешении для работы с секретной информацией почти два года назад было отказано депутату парламента от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирине Розовой, которую ДГБ подозревает в тесных связях с российскими дипломатами, многие из которых, как утверждает ДГБ, являются российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве разругались, кто больше хочет расследовать «интриги Кремля»