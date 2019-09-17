Москва, , 15:13 — REGNUM Сотрудничество в освоении Луны и исследовании дальнего космоса планируют Россия и Китай, это следует из двух распоряжений российского правительства, опубликованных 17 сентября на портале правовых актов.

Луна Gregory H. Revera

В первом документе говорится о переговорах с китайской стороной по сотрудничеству «в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса». Разрешение на такие переговоры правительство дало после согласования с Роскосмосом, МИД и Минюстом России.

Второй документ касается консультаций с Китаем по совместной работе в рамках координации миссий российского аппарата «Луна-Ресурс-1» и китайского аппарата «Чанъэ-7», предназначенного для изучения полярной области Луны. Оба распоряжения подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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