17 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 15:11 — REGNUM После последней встречи президента РФ Владимира Путина с японским премьер-министром Абэ Синдзо во Владивостоке на ВЭФ-2019 в Японии прибавилось пессимизма в отношении широковещательных обещаний последнего всенепременно «вернуть северные территории», то бишь добиться от русских сдачи Японии законно им принадлежащих южных Курильских островов. Пошли одна за другой статьи в центральной прессе о якобы оскорбительном отношении Путина к Абэ, нанесении ему чуть ли не «пощечины», когда президент не постеснялся в присутствии «друга Синдзо» на форуме визуально присутствовать на открытии нового рыбоперерабатывающего завода на Шикотане, на острове, который благодаря пропаганде японцы уже посчитали почти «своим».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Осуждая Абэ за унизительно подобострастную позицию в отношении Путина, японские правые утверждают, что русские не желают подписывать мирный договор на японских условиях, а потому-де надо «сменить курс», занять на переговорах «жесткую позицию», прямо поставить вопрос о том, что без островов никакого экономического сотрудничества не будет. А рупор правых сил Японии, газета «Санкэй симбун» вообще подвергает на своих страницах сомнению достижения Восточного экономического форума, в работе которого уже не первый раз принимает участие премьер Абэ. При этом ссылается на российскую «либеральную» «Новую газету», которая утверждает: «Несмотря на традиционные отчеты о «рекордном количестве сделок», по-настоящему крупных контрактов на ВЭФ заключено не было… ВЭФ изначально задумывался в качестве политической витрины, куда приезжает российский президент и за компанию берет с собой крупных предпринимателей. Иностранные гости отдыхают, гуляют по набережной, заходят в бары и едят шашлык из гребешков. В этом смысле ВЭФ мало отличается от других мероприятий с похожими аббревиатурами (ПМЭФ, МЭФ, до недавнего времени — КЭФ)»…

Тем самым дается понять, что Абэ напрасно тратит время, пытаясь своим присутствием на ВЭФ убедить «друга Владимира» в готовности взамен на острова экономически облагодетельствовать российский Дальний Восток и Сибирь японскими инвестициями и крупными проектами.

В Москве не могут не обращать внимания на активизацию правых сил Японии, ставящих целью заставить Абэ прекратить политику заигрывания с Путиным в расчете на его уступки по Курилам. А для противодействия этому необходимо по возможности поддерживать японские иллюзии по поводу сохранения Москвой курса на подписание мирного договора, включающего «разрешение территориального вопроса». Не хочет ставить на Абэ «крест», видеть в нем «хромую утку» и лично президент Путин, ибо отнюдь не исключено, что «друг Синдзо», пользуясь поддержкой большинства депутатов от правящей Либерально-демократической партии Японии и партийцев на местах, вознамерится еще раз переписать под себя устав партии. То есть пойти на беспрецедентный четвертый срок (по уставу ЛДП ранее можно было находиться на посту председателя и премьера только два срока) и остаться во главе правительства еще на один трехлетний срок, до 2024 года, то есть до истечения президентского срока Путина. В настоящее время, по некоторым оценкам, такая вероятность оценивается в 30 процентов, что немало.

Не было ли поручено секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву в качестве основной задачи визита в Японию разъяснить японскому руководству, что переговоры о мирном договоре вовсе не прекращаются, и поиск путей «территориального размежевания» будет продолжен? Если так, то задача выполнена. По итогам переговоров в Токио Патрушев особо отметил, что Москва и Токио будут и впредь работать над созданием условий для заключения мирного договора между странами. «Да, действительно, этот договор надо заключить, для этого надо создать условия. Мы этим и будем заниматься», — ответил Патрушев на вопрос, обсуждалась ли на встрече тематика мирного договора между РФ и Японией.

Заметим, что в Японии считают положение Николая Патрушева весьма важным в российской властной иерархии. В свое время ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» утверждало, что «Патрушев является доверенным лицом Путина и, как говорят, имеет на него большее влияние, чем министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу…»