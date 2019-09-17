Ереван, , 15:19 — REGNUM Экс-главе Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуру Ванецяну следовало арестовать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил сторонник второго президента республики Роберта Кочаряна на акции протеста рядом с судом общей юрисдикции, 17 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Было бы правильно, если бы ему удалось арестовать Пашиняна. Я призываю Никола Пашиняна сдаться правоохранительным органам, потому что другого выхода нет. Мы не имеем права ждать, пока Никол Пашинян сделает еще что-то ужасное», — заявил активист.

Напомним, 17 сентября суд общей юрисдикции в Ереване принял решение оставить под стражей экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Решение было озвучено судьей Анной Данибекян.