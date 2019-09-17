Киев, 17 сентября 2019, 15:04 — REGNUM Фракция «Слуга народа» ещё не разработала законопроект о проведении местных выборов в отдельных регионах Донбасса. Об этом 17 сентября заявила на брифинге в Киеве представитель правительства Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Она отметила, что законопроект должен отвечать украинскому законодательству.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы в отдельных регионах Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству. Он напомнил, что это условие прописано в минских соглашениях. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донецке и Луганске состоятся только после вывода войск противника и согласно украинскому законодательству.