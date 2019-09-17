Киев, , 15:04 — REGNUM Фракция «Слуга народа» ещё не разработала законопроект о проведении местных выборов в отдельных регионах Донбасса. Об этом 17 сентября заявила на брифинге в Киеве представитель правительства Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Относительно выборов в ОРДЛО, я не слышала о каких-то законодательных инициативах даже от нашей фракции. Наверное, оппозиционные (фракции — ред.) будут что-то предлагать», — сказала Верещук.

Она отметила, что законопроект должен отвечать украинскому законодательству.

«Хотели бы доподлинно, придирчиво, детально увидеть каждое слово, которое они предлагают в рамках действующего законодательства. Это очень важно, потому что есть Конституция, соответствующий закон о выборах. Как сегодня подготовить закон о выборах в неподконтрольных территориях? Это очень большой вопрос», — подытожила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы в отдельных регионах Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству. Он напомнил, что это условие прописано в минских соглашениях. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донецке и Луганске состоятся только после вывода войск противника и согласно украинскому законодательству.