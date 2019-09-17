Душанбе, , 15:03 — REGNUM Вооружённый конфликт на таджикско-киргизской границе спровоцировала киргизская сторона. Об этом говорится в официальном заявлении Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Таджикистанские пограничники утверждают, что соседи действовали вопреки ранее подписанным двусторонним соглашениям, определяющим делимитацию границы, начав строительство «неизвестного сооружения» на территории спортивной площадки, расположенной на спорной территории.

По версии таджикистанской стороны, Жители махалли Бахор сельского округа Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области Таджикистана воспротивились действиям киргизской стороны, посчитав строительство незаконным.

«Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250−300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения», — говорится в заявлении погранслужбы.

Эти действия киргизских коллег таджикистанские пограничники охарактеризовали как провокационные и расценили как «попытки искусственным путём нагнетать обстановку на линии государственной границы, которые могут вызвать ответный резонанс жителей приграничного района в этом уязвимом регионе».

Напомним, что на не делимитированном участке таджикско-киргизской границы 16 сентября 2019 года произошёл конфликт, в ходе которого словесная перепалка между местными жителями переросла в перестрелку пограничников с обеих сторон. По данным киргизской стороны, пограничники Таджикистана обстреляли два киргизских пограничных поста и село Максат Баткенской области Киргизии из миномётов и стрелкового оружия. Жертвами конфликта стали трое таджикистанских и один киргизский пограничник.