Ереван, 17 сентября 2019, 15:01 — REGNUM Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, подавший накануне в отставку, призывает представителей прежних властей оставаться в их политическом прошлом и не пытаться вмешиваться в его отношения с сегодняшней властью.
Некоторые представители прежней власти вчера, 16 сентября, в течение всего дня приветствовали отставку Ванецяна, подвергая критике премьер-министра Никола Пашиняна.
Он также коснулся сделанного вчера заявления пресс-секретаря премьер-министра Никола Пашиняна, предупредив, чтобы никто не пытался связать его с бывшим послом Армении в Ватикане, зятем экс-президента Сержа Саргсяна Микаелом Минасяном.
Как ранее писало ИА REGNUM, Владимир Карапетян, комментируя заявление Ванецяна об отставке, сказал, что «нужно выяснить, кто написал этот текст, приписываемый Артуру Ванецяну"․
«Надеемся, что автором этого заявление не являются PR-офисы коррупционеров, «по недоразумению» уклонившихся от уголовной ответственности. Мы призываем генерала Ванецяна не терять достоинство офицера, на которое он ссылается».
Читайте ранее в этом сюжете: «Экс-директор СНБ Армении мог быть связан с прежними властями»