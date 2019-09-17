Москва, , 14:58 — REGNUM Депутаты Московской городской думы седьмого созыва не должны забывать об общегородских проблемах. С таким напутствием к депутатам Мосгордумы обратился мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вы изучили проблемы каждого двора. Но помимо локальных проблем есть и глобальные. Должен вам сказать, что простых решений в этих сферах очень мало. Популярных решений, поддерживаемых простыми жителями, очень мало. Каждое решение носит ряд конфликтов, споров, дискуссий», — сказал Собянин.

Поэтому перед депутатами и представителями исполнительной власти встаёт дилемма: выполнять намеченную цель или пойти по пути наименьшего сопротивления. Последний вариант кажется более привлекательным, однако в этом случае начнётся деградация и отставание Москвы от других городов мира, заявил Собянин.