Москва, , 14:58 — REGNUM Отставка генерал-майора Артура Ванецяна с поста директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, вероятно, обусловлена политическими причинами. Об этом рассказал изданию News.ru источник в комитете по делам СНГ Госдумы РФ.

Собеседник указал на несколько факторов: ситуацию вокруг бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, неудачи Ванецяна в сфере информационной безопасности, а также возможную работу экс-главы СНБ на другие страны.

Так, в конце 2018 года в сети появилась запись беседы премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Ванецяном, в которой последний заявил, что якобы потребовал от судьи ареста Кочаряна. Пашинян назвал факт прослушки беседы посягательством на армянскую государственность.

Кроме того, Ванецян занимался вопросами информационной безопасности и, отмечает источник, мог передавать сведения о политических элитах Армении региональным игрокам.

Как сообщало ИА REGNUM, Артур Ванецян встал во главе Службы нацбезопасности Армении в мае 2018 года. О своей отставке он сообщил 16 сентября и заявил, что «стихийность решений, огульность действий» в государстве несовместимы с честью офицера.

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