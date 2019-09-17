Таллин, , 14:53 — REGNUM Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в интервью русскоязычному эстонскому госканалу ETV+, признавая сохранения проблемы неграждан в стране, обратила внимание на то, что количество «серопаспортников» в Эстонии уменьшается совсем не из-за натурализации таких жителей, сообщает сегодня, 17 сентября, портал эстонского национального вещателя ERR.

«Если мы посмотрим на то, как уменьшается количество неграждан, то там есть два основных фактора. Это гражданство России и смерть. И только на третьем месте — натурализация. И это не совсем нормально», — сказала Тоом, пояснив, что за 2,5 года находящиеся у власти центристы не могут решить эту проблему из-за противодействия партнёров по коалиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу два законопроекта, которые предполагают упрощённый порядок получения гражданства для детей неграждан, одобрены эстонской парламентской конституционной комиссией и направлены на обсуждение в первом чтении Рийгикогу. Они состоятся 23 сентября и 8 октября 2019 года.