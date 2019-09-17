Таллин, 17 сентября 2019, 14:53 — REGNUM Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в интервью русскоязычному эстонскому госканалу ETV+, признавая сохранения проблемы неграждан в стране, обратила внимание на то, что количество «серопаспортников» в Эстонии уменьшается совсем не из-за натурализации таких жителей, сообщает сегодня, 17 сентября, портал эстонского национального вещателя ERR.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу два законопроекта, которые предполагают упрощённый порядок получения гражданства для детей неграждан, одобрены эстонской парламентской конституционной комиссией и направлены на обсуждение в первом чтении Рийгикогу. Они состоятся 23 сентября и 8 октября 2019 года.