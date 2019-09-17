Сеул, , 14:56 — REGNUM 16 сентября разведывательный самолет ВВС США был замечен над Сеулом и близлежащими районами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, крупный стратегический самолет Boeing RC-135W пролетал над городом Намянджу (провинция Кёнгидо), а также был замечен недалеко от Сеула и Инчхона.

Известно, что американский самолет был замечен в воздушном пространстве Южной Кореи в день, когда представители власти КНДР сделали заявление, касающееся переговоров с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первая замминистра иностранных дел КНДР заявила о желании Пхеньяна провести переговоры с США, но потребовала устранения существующих угроз безопасности.

Известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 «Стратофортресс» и транспортный самолет Boeing KC-135 также были замечены недалеко от Камчатки и Курильских островов.