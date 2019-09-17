Киев, , 14:51 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев» предусматривает, что мэр Киева больше не сможет совмещать должность мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 17 сентября заявила на брифинге в Киеве представитель правительства Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Законопроект только внесли… Будут созданы исполнительные органы. КГГА будет отделена от городского мэра. Как бывший мэр города я понимаю сенс в этом, я поддерживаю эту позицию и буду поддерживать этот закон. Люди выбирают мэра города. Исполнительный орган — это исполнительный орган», — сказала Верещук.

По её словам, документ предполагает создание в Киеве райсоветов.

«Когда мы говорим о реальном представительстве, должны быть районные советы. Будут люди, которых выберут в райсоветы, потом с них можно будет спросить», — рассказала Верещук.

Она также считает, что именно жители Киева должны принять решение о проведении досрочных местных выборов в столице.

«С одной стороны я слышу много жалоб, с другой стороны слышу, что господин Кличко работает и развивает город, как может. Да, это условно не Прага, но это и не Рава-Русская… Это должны решать жители. Я сторонник децентрализации. Я за то, чтобы община решала, когда проводить выборы», — добавила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев». В документе говорится, что досрочные выборы городского головы Киева могут быть назначены на 8 декабря 2019 года. Кроме того, законопроект предусматривает разделение должностей председателя КГГА и мэра столицы. Председателю КГГА запретят совмещать другие должности.