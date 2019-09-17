Киев, 17 сентября 2019, 14:51 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев» предусматривает, что мэр Киева больше не сможет совмещать должность мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 17 сентября заявила на брифинге в Киеве представитель правительства Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
По её словам, документ предполагает создание в Киеве райсоветов.
Она также считает, что именно жители Киева должны принять решение о проведении досрочных местных выборов в столице.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев». В документе говорится, что досрочные выборы городского головы Киева могут быть назначены на 8 декабря 2019 года. Кроме того, законопроект предусматривает разделение должностей председателя КГГА и мэра столицы. Председателю КГГА запретят совмещать другие должности.