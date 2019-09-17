Рига, , 14:49 — REGNUM Инициаторы петиции к парламенту Эстонии о необходимости разработки законопроектов, ограничивающих деятельность электронных СМИ в национальном домене «.ee», которые «связаны с Россией», не набрали необходимого количества подписей для передачи петиции в Рийгикогу, сообщает сегодня, 17 сентября, портал национального эстонского вещателя ERR.

Чтобы обязать парламент рассмотреть обращение граждан, необходимо набрать не менее тысячи действительных подписей, однако за всё время кампании, которая завершилась 10 сентября, под петицией о необходимости запрета «враждебной российской пропаганды» подписалось только 515 человек. Инициаторы кампании продлили на месяц сбор подписей, однако неясно, примут ли такую петицию в Рийгикогу из-за двойного срока сбора, даже если необходимое количество подписей будет собрано.

Авторы петиции просят запретить трансляцию в домене «.ee» СМИ, входящих в российский холдинг RT — Baltnews и Sputnik Eesti.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве также безуспешно пытаются бороться с «российской пропагандой», запрещая вещание IP-TV, через которое сотни ресурсов ретранслируют продукцию российского телевидения. В Литве таким образом уже запретили десятки порталов, однако сами цензоры из госкомиссии по радио и ТВ признают свою деятельность «борьбой с ветряными мельницами», поскольку операторы запрещённых доменов меняют один символ в своих названиях и продолжают беспрепятственно оказывать услуги своим литовским клиентам.