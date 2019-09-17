Москва, , 14:49 — REGNUM С введением электронной трудовой книжки ситуация с начислением стажа для жителей Крыма не изменится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») обратил внимание на то, что в трудовых книжках жителей Крыма могут быть записи на украинском языке и поинтересовался, как реализация закона об отказе от бумажных трудовых книжек скажется на жителях полуострова.

«Для жителей Крыма процедура не изменится. Электронная трудовая книжка начнет действовать после переходного периода, жители не будут иметь проблем, потому что соответствующие процедуры (по переводу) уже были совершены», — заявил Вуколов.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, предполагающий с января 2020 года отказ от бумажных трудовых книжках.