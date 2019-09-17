Симферополь, 17 сентября 2019, 14:46 — REGNUM Крымские СМИ в отличие от украинских не работают на межнациональные и межрегиональные разногласия. Об этом 17 сентября во время выступления на совещании ОБСЕ в Варшаве заявил гендиректор общественной крымско-татарской телерадиокомпании Эрвин Мусаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОБСЕ украинский представитель пытался помешать выступлению главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала», однако модератор не позволил этого сделать.
Подробности: Крым отразил атаку Украины в ОБСЕ
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