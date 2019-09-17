Симферополь, , 14:46 — REGNUM Крымские СМИ в отличие от украинских не работают на межнациональные и межрегиональные разногласия. Об этом 17 сентября во время выступления на совещании ОБСЕ в Варшаве заявил гендиректор общественной крымско-татарской телерадиокомпании Эрвин Мусаев.

«В отличие от наших украинских коллег, наш контент не направлен на оскорбление других государств и на межнациональные, а также межрегиональные разногласия. Крымским татарам есть с чем сравнивать, и эти сравнения в пользу России», — подчеркнул Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОБСЕ украинский представитель пытался помешать выступлению главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала», однако модератор не позволил этого сделать.

Подробности: Крым отразил атаку Украины в ОБСЕ

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