Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В Екатеринбурге официально представлен коллективу новый начальник свердловского областного главка МВД. Церемонию провели первым замминистра внутренних дел России Александр Горовой и уральский полпред Николай Цуканов, сообщает пресс-служба полпредства.

Цуканов выразил надежду на то, что назначенный Александр Мешков с с первых дней станет вникать в имеющиеся проблемы и принимать для их решения все необходимые меры. Среди приоритетов он назвал контроль за ходом реализации нацпроектов, усиление борьбы с коррупцией, с экономическими преступлениями и т.д.

Также он напомнил о том, что в 2023 году Екатеринбург примет летнюю Универсиаду. «Прошу органы внутренних дел включиться в работу по обеспечению безопасности ее проведения», — призвал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, до осени 2018 года свердловское ГУ МВД возглавлял Михаил Бородин. А в сентябре 2019-го на его место был назначен Александр Мешков.